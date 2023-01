Todd Field rivela di essere al lavoro su un progetto con Adam Sandler

Ospite del podcast Happy Sad Confused, il regista Todd Field ha confermato di stare lavorando a un progetto con Adam Sandler. L’attore, per ben due volte nell’arco di due mesi, ha nominato Field come regista con cui sta parlando di fare un film insieme e ora è quest’ultimo a ribadire che l’idea è reale.

Field non vuole però aggiungere ulteriori dettagli al momento: “Abbiamo parlato di alcune cose; è troppo presto [per parlarne]“. “Non sarà una commedia alla Sandler, [come un] Billy Madison 2, giusto?“, gli ha chiesto il conduttore. “Non lo so; voglio dire, forse potrebbe essere così“, la risposta, con un sorriso, del regista.

Il cineasta ha poi raccontato che la loro amicizia risale a decenni prima che Sandler partecipasse al Saturday Night Live e che lui passasse dietro la macchina da presa. Negli anni ’80 e ’90, i due erano attori in difficoltà con una certa affinità, ed entrambi hanno persino fatto un’audizione per un film non realizzato di Milos Forman. Field spiega inoltre perché spera che il progetto si possa concretizzare:

Il primo film di Adam che ho visto è stato Ubriaco d’amore di Paul Thomas Anderson. Mi ha spiazzato. È davvero una delle più grandi interpretazioni sul grande schermo – per me – di tutti i tempi, e ovviamente il lavoro che ha fatto con i fratelli Safdie è incredibile come quello che ha fatto con James L. Brooks e Noah Baumbach. Ha una gamma incredibile; non c’è nessuno come lui. Spero che finiremo per lavorare insieme; lo spero davvero.

Vi ricordiamo che Tár (LEGGI LA RECENSIONE) il nuovo lavoro di Todd Field a 16 anni di distanza dal precedente Little Children, è stato presentato all’ultimo Festival di Venezia. L’uscita nelle sale italiane è al momento prevista per il 9 febbraio 2023.

Cosa nel pensate del potenziale progetto di Todd Field e Adam Sandler? Lasciate un commento!

FONTE: Apple Podcast