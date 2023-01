Todd Field: il regista di Tár racconta come Tom Cruise lo abbia aiutato a salvare il suo primo film da Harvey Weinstein

Dopo quindici anni di progetti non realizzati, il regista di In the bedroom e Little Children, Todd Field, è tornato con Tár, pellicola con Cate Blanchett presentata allo scorso Festival di Venezia in arrivo nei cinema italiani a partire dal prossimo 9 febbraio.

In un profilo che gli è stato dedicato dal New Yorker anche in vista delle ambizioni di Tár in materia di Oscar, Todd Field ha raccontato come Tom Cruise lo abbia aiutato a salvare la sua acclamata pellicola d’esordio, In the bedroom appunto, dalle “grinfie” di Harvey Weinstein.

Il filmmaker rivela di essersi sentito devastato dopo che la Miramax, all’epoca guidata dal produttore da tempo decaduto per via dei suoi crimini di natura sessuale, aveva acquistato il film in seguito alla presentazione al Sundance. Harvey Weinstein era noto anche per l’abitudine di far rimaneggiare pesantemente in sala di montaggio i lungometraggi che produceva o acquistava con la sua etichetta.

Todd Field dice:

Stavo letteralmente piangendo in bagno. Ho chiamato Tom Cruise per raccontargli che era accaduto qualcosa di terribile. Fondamentalmente mi disse “Ti spiegherò quello che devi fare. Ci vorranno sei mesi, ma lo batterai. Ma devi fare esattamente quello che ti dico di fare, passo dopo passo”.

I due si erano conosciuti al tempo di Eyes Wide Shut, il film di Stanley Kubrick in cui Todd Field ha interpretato il pianista Nick Nightingale. Il piano elaborato da Tom Cruise, che aveva già esperienza anche in ambito di produzione prevedeva il consentire a Weinstein di rimontare In the bedroom e fare in modo che ricevesse delle pessime votazioni agli screening di prova. Dopodiché il regista avrebbe potuto sottolineare che la prima versione, quella del Sundance, era quella premiata da recensioni positive e che pertanto aveva più senso distribuire il lungometraggio nella sua forma originale.

Il resto, come si suol dire, è storia e In the bedroom è finito per ricevere ben cinque nomination agli Oscar (restando però a bocca asciutta).

