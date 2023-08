Lewis Pullman, figlio di Bill, è un giovane attore visto recentemente in Top Gun: Maverick, dove veste i panni del tenente Robert “Bob” Floyd. In un’intervista con Vanity Fair, l’interprete ha rivelato di ritenere Tom Cruise il suo secondo mentore, dopo il padre, raccontando un divertente aneddoto che lo riguarda:

Il nostro gruppo è ancora in una chat di gruppo. Non Tom; non abbiamo bisogno di disturbarlo con tutti i nostri meme. Ha cose più importanti da fare. Ma è pronto a rispondere a una nostra telefonata in qualsiasi momento se abbiamo bisogno di aiuto.

L’attore poi aggiunge un retroscena sulle riprese del film. Trascorrere ore in aria ha significato infatti trovare soluzioni creative per fare i propri bisogni, così che:

Avevamo due stivali di gelatina in polvere legati ai polpacci. Si solidificava perché se ci fosse stata una perdita, sarebbe stato un disastro. Mettiamola così: ho usato entrambi i sacchetti molto spesso.

