Tom Cruise e Christopher McQuarrie collaborano insieme da quasi vent’anni, da ben prima che lo sceneggiatore divenuto poi anche regista si sedesse dietro alla macchina da presa di Jack Reacher – la prova decisiva.

Parlando di questa lunga e stabile collaborazione nel corso della promozione stampa di Mission: Impossible 7, Simon Pegg ha spiegato che, a suo modo di vedere, quello fra Tom Cruise e Christopher McQuarrie è un rapporto assimilabile a quello che esisteva fra John Lennon e Paul McCartney.

Penso che con Tom abbia trovato in Christopher un partner creativo perfetto, qualcuno che può agevolare quel modo di lavorare, che gli consente di praticare questo metodo estremo di fare cinema. Ricordo quando stavamo girando Protocollo Fantasma [diretto da Brad Bird, ndr.] e la sceneggiatura non era molto concentrata. Tom ha coinvolto McQuarrie, una sorta di idraulico esperto per ristrutturare gli impianti. Ed è lì che la loro storia creativa ha decollato davvero. Sono entrambi eterni studenti del cinema e dei metodi di fare cinema, dei metodi di narrazione, di certe attrezzature tecniche per la cinepresa. Ricordo che quando abbiamo girato Rogue Nation usavamo ancora la pellicola. Le telecamere erano piuttosto ingombranti. Ora puoi mettere una telecamera su una moto e lanciarla da una scogliera, poi scendere e riprenderla tra la vegetazione. E loro sono sempre pronti ad assorbire questi nuovi metodi per raccontare la storia che intendono portare sul grande schermo. Quindi penso che si siano trovati l’un l’altro – in un modo analogo a quello di Lennon e McCartney, se posso esagerare un po’.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate