Il red carpet di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1 sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma è stato teatro di un appassionato discorso sul cinema da parte di Tom Cruise, produttore e protagonista del film e strenuo difensore della sala cinematografica, che l’anno scorso è stato definito da Steven Spielberg colui che ha “salvato le chiappe di Hollywood” con Top Gun: Maverick.

Cruise ha detto:

C’è una comunità della quale facciamo tutti parte – culture diverse, diversi stili di vita, ma siamo tutti uniti quando andiamo a goderci il cinema. È un concetto con il quale sono cresciuto, che mi ha formato e che ha ispirato in me il sogno e il desiderio di viaggiare per il mondo.

Il mio scopo, fin da bambino, era fare film e viaggiare. Non solo come turista, ma lavorare in quel mondo, capire le culture. Attraverso i miei film sono stato in grado di farlo, perché con loro tutti possono divertirsi. È un privilegio che non ho mai dato per scontato. La mia passione è intrattenervi, e combatterò sempre in difesa dei grandi cinema e per far sì che quell’esperienza sia accessibile a tutti.