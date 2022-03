Per ammiraredovremo attendere l’anno prossimo, ma intanto un attore del film può dire di aver assistito a delle sequenze in anteprima in maniera decisamente peculiare.

Come raccontato da Simon Pegg a Square Mile, infatti, Cruise è “atterrato con il suo elicottero del caz*o nel mio giardino proprio prima di Natale per farsi una tazza di tè“.

L’attore si è presentato a casa del collega e amico per mostrargli alcune sequenze in anteprima dal nuovo film, ma prima Pegg ha dovuto avvisare i vicini: “Ciao ragazzi, solo per informarvi, Tom Cruise più tardi arriverà in elicottero nel mio giardino, magari tenete d’occhio i cavalli“.

Ricordiamo che rivedremo Simon Pegg anche in un nuovo film di Star Trek annunciato qualche settimana fa, le cui riprese partiranno entro la fine dell’anno in vista di una data d’uscita fissata a fine 2023.

Le nuove date di uscita dei prossimi film di Mission: Impossible sono il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024.

