In Australia per promuovere Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha parlato del suo amore per il cinema e del desiderio di continuare a mettersi alla prova con stunt adrenalinici.

Abbiamo già visto cosa c’è in serbo per gli spettatori nel settimo capitolo, ma per l’ottavo l’attore e il regista puntano a superarsi ancora una volta.

Arrivato a 61 anni, Cruise non intende in alcun modo rallentare, ma anzi, vuole seguire le orme di Harrison Ford, che di recente è tornato nei panni di Indiana Jones.

“Harrison Ford è una leggenda, spero di continuare come lui, ho 20 anni da recuperare” ha commentato l’attore. “Spero di continuare a girare i film di Mission: Impossible finché non avrò la sua età“.

Mission: Impossible 7 con Tom Cruise sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Classifiche consigliate