Inarrestabile Tom Cruise, al lavoro su tre progetti tra cui un musical!

Con il successo ottenuto da Top Gun: Maverick, Tom Cruise non intende fermarsi. L’attore e produttore, che ha da poco compiuto 60 anni, sta continuando le riprese di Mission: Impossible 8 (il settimo episodio arriverà nei cinema l’estate prossima), e nel frattempo starebbe pensando a nientemeno che tre nuovi progetti assieme a Christopher McQuarrie, con cui la collaborazione è ormai consolidata.

Secondo quanto riporta Deadline, i due stanno sviluppando un musical con protagonista proprio Cruise. Inoltre, stanno lavorando a un film d’azione che potrebbe lanciare un nuovo franchise. Infine, starebbero pensando a un modo per riportare in auge nientemeno che Les Grossman, l’iconico personaggio interpretato da Cruise in Tropic Thunder. Cruise e McQuarrie starebbero lavorando assieme alla sceneggiature di questi tre progetti, ma non è chiaro quale di questi film potrebbe concretizzarsi. Va tenuto infatti conto che nel frattempo i due sono stati anche coinvolti in un film d’azione ancora senza titolo che dovrebbe essere girato nello spazio, con Doug Liman alla regia. La Universal Pictures ha recentemente siglato un accordo per produrre il blockbuster, che verrà realizzato in collaborazione con la NASA e SpaceX di Elon Musk, con l’obiettivo di girarlo nella Space Entertainment Enterprise, un modulo legato alla Axiom Station, un’area commerciale che verrà aggiunta alla Stazione Spaziale Internazionale.