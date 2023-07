La lavorazione di Mission: Impossible 7 e 8 non rientra di certo nell’ambito della semplicità considerato tutto quello che Tom Cruise, Christopher McQuarrie e la Paramount hanno dovuto affrontare in quanto a budget aumentato esponenzialmente per colpa della pandemia di nuovo Coronavirus (prima lo stop alla lavorazione poi una ripartenza con il rispetto di rigidi e costosi protocolli anticontagio). A questo si deve aggiungere il fatto che le tribolazioni produttive sono ben lungi dall’essere terminate: la produzione dell’ottavo capitolo è stata interrotta dallo sciopero degli sceneggiatori quando mancava da girare “la sequenza più colossale di tutte” e il successivo avvio dello sciopero degli attori è poi intervenuto con l’ulteriore carico di complicazioni.

In un profilo dedicato da Variety a Brian Robbins, CEO di Paramount, viene spiegato che il budget di Mission: Impossible 7 e 8 avrebbe creato non pochi attriti fra Tom Cruise e la dirigenza dello studio, specie in riferimento all’inserimento nel settimo episodio, a produzione già ben avviata, di una sequenza sottomarina particolarmente onerosa inizialmente pianificata per l’ottavo film.

Il dirigente, con piglio diplomatico, spiega:

Diciamo semplicemente che lo studio, la produzione e Tom erano in disaccordo sulla direzione creativa da intraprendere ed eravamo fermi in un punto morto. Abbiamo dovuto premere il pulsante di pausa. Erano bloccati su come procedere con ‘Dead Reckoning 2’ mentre stavano terminando la prima parte. Era una questione produttiva e riguardava l’ampiezza di ciò che veniva richiesto alla compagnia. La domanda che dovevamo porci era: ne abbiamo davvero bisogno e perché? E poi: quanto sarà grande e quanto tempo richiederà?

Attualmente, Mission: Impossible 7 non sta macinando dollari come previsto al botteghino. La pellicola è a quota 376 milioni di dollari d’incasso complessivo (Fonte: Box Office Mojo). L’impressione è che, contrariamente alla lunga e incontrastata marcia di Top Gun: Maverick l’anno scorso, il tentpole sia rimasto letteralmente schiacciato dal fenomeno Barbenheimer nonostante la settimana abbondante di anticipo di uscita.

