Il nome di Tom Cruise, ormai da anni, è diventato sinonimo di stunt spettacolari effettuati in prima persona senza l’ausilio di controfigure.

E il settimo Mission: Impossible, con suo ben noto stunt motociclistico, non è certo da meno. Una passione, quella di Tom Cruise per l’adrenalina, che affonda le sue radici nella sua stessa infanzia come ha avuto modo di raccontare in un video pubblicato sui social ufficiali della Paramount e di Mission: Impossible 7.

Nel filmato intitolato “Born for stunts”, nato per gli stunt, Tom Cruise racconta:

Da bambino, appena sono riuscito ad andare in bicicletta, ho iniziato a sistemarla in modo da poter saltare sopra i bidoni della spazzatura. Comincio a scendere una collina collina, i pedali girano così velocemente che non riuscivo a tenerci i piedi. A metà strada, il legno si rompe, il mio corpo vola come un burattino, sento un bambino urlare.

Una storia che il regista di Mission: Impossible commenta al motto di “Beh, non è cambiato nulla da allora!”.

Tom Cruise spiega perché lo stunt in moto di MI:7 è stato girato per primo

Qualche settimana fa, Tom Cruise ha spiegato perché lo spettacolare stunt motociclistico di Mission: Impossible 7 in cui lo vediamo intento a gettarsi in moto da un dirupo è stato girato nel primo giorno di riprese della pellicola.

Beh, avremmo scoperto il primo giorno se la produzione del film sarebbe continuata oppure no! Era importante che tutti sapessero se il film sarebbe andato avanti o se bisognasse fermare tutto per una riscrittura. Mi stavo allenando e ero pronto. Quando fai una roba del genere la tua concentrazione deve essere affilata come una lama. Era molto importante che, durante la preparazione del film, fosse proprio la prima cosa. Non volevo lasciarla da parte e girare altre scene distraendomi da essa. Tutti erano pronti. Facciamolo e basta.

La pellicola è nei cinema dal 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

