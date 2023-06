A un anno abbondante di distanza dall’arrivo nelle sale di Top Gun: Maverick, Tom Cruise si appresa a deliziare nuovamente le platee cinematografiche mondiali con Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno), il nuovo appuntamento con la saga cinematografica tratta dall’omonima serie TV nata nel 1996 col primo film diretto da Brian De Palma.

E il regista e sceneggiatore del tentpole, Christopher McQuarrie, non ha dubbi: la sola e unica sfida per Mission: Impossible 7 non è contro la saga di James Bond o quella di John Wick, ma quella contro la pellicola di Tom Cruise che, lo scorso anno, ha riportato in sala Maverick ottenendo un successo inaudito (1,496 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, via Box Office Mojo).

Christopher McQuarrie, che è ormai un collaboratore fisso di Tom Cruise da anni e, difatti, ha sceneggiato anche Top Gun: Maverick, ha spiegato durante un’intervista per la promozione di Mission: Impossible 7:

Non ci consideriamo in competizione con James Bond o John Wick. Amiamo quei film e ammiriamo quei registi e vogliamo davvero che abbiano successo. Tutto ciò con cui competiamo veramente è con noi stessi. Dopo aver fatto Top Gun, abbiamo guardato quel film e ci siamo detti: ‘Vogliamo superarlo. Vogliamo battere Top Gun.’ È così che la vediamo. I nostri unici rivali siamo noi stessi. Vedrete robe nella Parte Due di Dead Reckoning che hanno davvero beneficiato di tutto ciò che abbiamo imparato da Maverick

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

