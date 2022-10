Tom Felton sulla volta che Alan Rickman lo fulminò in modalità Severus Piton

Tempo fa, parlando di Alan Rickman, Tom Felton, lo storico interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, disse che era “Spaventoso. Era l’unico attore che conoscevo ed era terrificante nel senso buono del termine, con un senso dell’umorismo davvero peculiare. L’ho incontrato a 12 anni perciò mi ci è voluto un po’ di tempo prima di avere abbastanza coraggio da arrivare solo a salutarlo”.

Ora, in un nuovo video pubblicato su Instagram per promuovere il suo libro di memorie intitolato Beyond the wand, Tom Felton ha raccontato di quando, sul set di Harry Potter, mandò su tutte le furie Alan Rickman che ebbe una reazione in puro stile Severus Piton.

Mi venne detto con parole inequivocabili da parte di Alan Rickman “Non calpestare il mio ca**o di mantello”. Feci una risatina. Io e i Mangiamorte ci guardammo pensando “Ma starà scherzando?”. Ma divenne chiaro molto velocemente che era serissimo. Per la ripresa successiva, il regista mi chiese molto gentilmente di passare il più possibile vicino ad Alan. E arrivammo grossomodo a metà della sala Grande prima di [simula il soffocamento, ndr.]. Dovete tenere a mente che il mantello era letteralmente attaccato al suo collo. L’ho quasi ucciso, pover’uomo! Si girò e mi diede un’occhiataccia che, credetemi, nessuno vorrebbe mai ricevere o vedere. Fortunatamente, nella ripresa successiva fu un’altra persona a calpestare il suo mantello e mi tolse di dosso quelle attenzioni. Ma non dimenticherò mai le parole “Non calpestare il mio ca**o di mantello”.

