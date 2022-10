Tom Felton torna a parlare del suo rapporto con Emma Watson nella sua autobiografia 

In occasione dell’uscita della sua autobiografia Senza la bacchetta: Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, Tom Felton è tornato a parlare del suo rapporto con Emma Watson.

“Ho sempre provato un amore segreto per Emma, anche se forse non nel mondo che la gente si aspetta” ha commentato, prima di aggiungere:

Hanno iniziato a circolare voci sul fatto che ci fosse di più sul nostro rapporto di quanto volessimo far sapere. Ho negato che mi piacesse in quel senso, ma la verità era diversa. La mia ragazza dell’epoca sapeva benissimo che ci fosse qualcosa di non detto tra di noi. Ricordo di aver usato la celebre frase: “Le voglio bene come una sorella”, ma c’era di più.