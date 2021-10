Diciembre e Tasha Farries si sono sposate negli scorsi giorni sul molo di Santa Monica. Ma non si aspettavano però di avere un invitato molto speciale:

Il e Today Show è riuscito ad ottenere del materiale dell’evento. Hanks ha notato la cerimonia e si è avvicinato per salutare e fare i suoi migliori auguri alle spose. Diciembre ha spiegato: “Eravamo nel nostro momento quando lui è saltato fuori, è stato scioccante e ci è voluto un secondo per rendercene conto. È stata la ciliegina sulla torta del nostro grande giorno”.

Qua sotto potete vedere un video dell’accaduto:

Prossimamente vedremo Hanks nel film fantascientifico Finch. Ecco tutte le informazioni:

Si tratta del secondo progetto con Tom Hanks acquistato da Apple dopo Greyhound: Il nemico invisibile, arrivato l’anno scorso.

La pellicola è incentrata su Finch (Hanks), uno scienziato che è anche l’ultimo uomo rimasto sulla Terra e che, sapendo di star per morire, decide di costruire un robot (utilizzando le sue doti di inventore) per farlo stare vicino al suo cane. I tre intraprenderanno un epico viaggio in tutto il paese, e Finch insegnerà al robot a diventare abbastanza “umano” da prendersi cura del cane, e al cane ad accettarlo come nuovo padrone.

Craig Luck e Ivor Powell hanno fornito la sceneggiatura del lungometraggio.

Annunciato nel 2017, il film è stato scritto da Caig Luck e Ivor Powell ed è prodotto dalla Amblin e dalla ImageMovers di Robert Zemeckis (che figura come produttore esecutivo).

