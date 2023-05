In occasione di un’ospitata The Adam Buxton Podcast, Tom Hanks ha parlato delle potenzialità delle intelligenze artificiali e delle tecnologie deep fake applicate al cinema.

“Oggi c’è questa possibilità per cui se volessi, potrei proporre una serie di sette film con me protagonista ringiovanito a 32 anni che potrebbero proseguire anche dopo la mia morte” ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Adesso tutti possono ricrearsi a qualunque età attraverso l’IA o la tecnologia deep fake. Potrei essere investito da un autobus da un momento all’altro, ma le mie interpretazioni potrebbero andare avanti per sempre“.

L’attore ha inoltre sottolineato che l’argomento, per ovvi motivi, è molto caldo a Hollywood: “Al di là della consapevolezza dell’uso di IA o deep fake, non ci sarà nulla a dire che quello non sarò io. […] Posso dirvi però che ci sono discussioni in corso tra tutti i sindacati, le agenzie e gli studi legali su come stabilire che i nostri volti e le nostre voci appartengano legalmente a noi stessi“.

Classifiche consigliate