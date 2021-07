I protagonisti dei film di Wes Anderson sono spesso volti già visti in altri suoi film: nessuno si è quindi stupito di scoprire, qualche settimana fa, che Tilda Swinton, Adrien Brody e Bill Murray saranno nel cast del suo prossimo progetto. La notizia veramente interessante arriva oggi:si unisce al film del quale ancora sappiamo pochissimo.

I dettagli della sua partecipazione sono scarsissimi, ma una cosa è certa: non sarà un ruolo centrale, quanto una sorta di cameo. Sarà però la primissima volta che Tom Hanks e Anderson collaboreranno assieme, e non è da escludere che se tutto andrà bene non sia l’ultima.

Come riportato qualche mese fa da El Pais, Anderson vuole rimanere in Europa per il suo nuovo progetto, e lo girerà in Spagna, a Chinchón nel sud est di Madrid. Le riprese inizieranno a breve e proseguiranno per alcuni mesi. L’ambientazione desertica ricorda i paesaggi visti nei western, tuttavia il film non apparterrà a quel genere. Nulla si sa sulla trama, se non che sarà una “storia romantica”. L’anno scorso le riprese erano state fissate a marzo, e si parlava di Roma come location principale, ma i piani sono cambiati.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch è stato appena presentato al Festival di Cannes e arriverà nei cinema in autunno.

