Tom Hanks sostiene di aver girato solo “quattro film molto belli”

Durante un’intervista con People per parlare del suo primo romanzo, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, in arrivo l’anno prossimo, Tom Hanks ha raccontato che sebbene faccia parte dell’industria del cinema da anni e anni, continua a rimanere sbalordito da come i film vengano realizzati:

Nessuno sa come si fanno i film, anche se credono di saperlo. Io ho girato un mucchio di film (e ne definirei quattro molto belli) e sono ancora stupito da come prendono vita. Da un semplice guizzo a un’immagine sul grande schermo, tutta la creazione è un miracolo.

Ha poi parlato del suo libro: