Secondo quanto riportato da Deadline condivideranno lo schermo in un film ancora senza titolo ambientato durante il recentissimo ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan.

L’opera sarà basata su un pitch di George Nolfi e prodotta dalla Universal Pictures. Seguirà la storia di tre ex soldati delle forze speciali che tornano nella mischia insieme alle loro controparti afgane per portare in salvo famiglie e alleati lasciati indietro durante la rapida caduta dell’Afghanistan avvenuta lo scorso agosto.

Jules Daly, Tatum e Hardy produrranno anche il progetto insieme a Reid Carolin e a Peter Kiernan della Free Association. Nolfi sarà il produttore esecutivo.

Recentemente abbiamo visto Channing Tatum in progetti come Free Guy – Eroe per gioco, Kingsman: Il cerchio d’oro, La truffa dei Logan, Ave, Cesare!, The Hateful Eight, Magic Mike XXL, e in Jupiter – Il destino dell’universo.

Tom Hardy è invece attualmente nelle sale in Venom: La furia di Carnage, ma è apparso anche in Capone, Revenant – Redivivo, Legend, London Road, Mad Max: Fury Road, Child 44 – Il bambino n. 44, Chi è senza colpa e in Locke.



Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Channing Tatum e Tom Hardy? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!