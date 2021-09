Tom Hardy è attualmente impegnato nella promozione stampa di, il cinecomic Sony diretto da Andy Serkis. Durante l’abituale video di Wired (via YouTube ) in cui gli ospiti rispondono alle domande più ricercate su di loro su Google, l’attore è tornato a parlare del lavoro fatto sulla voce di Bane nedi Christopher Nolan.

Tom Hardy, che già anni fa aveva spiegato di essersi ispirato a Bartley Gorman, leader degli scontri clandestini di boxe a mani nude autoproclamatosi “Re degli Zingari”, spiega:

È stata una scelta molto interessane fatta da Christopher Nolan. Bane è, sostanzialmente, di origine Latinx . Io no. Per quello sono andato a lavorare sul concept di Latino e ho trovato quest’uomo, Bartley Gorman, che era un Rom . Il Re degli zingari è, tra virgolette, un pugile a mani nude. Diceva [facendo la voce di bane, ndr.] “Quando salgo sul ring con un uomo e vogliamo cancellarti dalla faccia del pianeta lui vuole uccidermi”. Ho pensato che fosse una voce grandiosa. Dissi a Chris che, secondo me, potevamo o scegliere la strada di una classica voce neutra da villain, un registro alla Darth Vader, oppure potevamo tentare questa strada. Lo avevo pensato anche nell’eventualità che avessimo anche considerato le sue radici e origini […] E alla fine abbiamo percorso questa strada.

Lo scorso dicembre, anche Christopher Nolan ha parlato del personaggio commentando il rumour secondo il quale Tom Hardy si sarebbe ispirato anche a lui per plasmare il villain:

Mi hanno stuzzicato in merito a ciò in passato. In maniera abbastanza divertente, magari se guardi a un Kyle MacLachlan con David Lynch in Velluto Blu, penso che ci sia una tendenza un po’ maliziosa negli attori nel cercare di mettere un po’ di loro, specie se si tratta di registi/scrittori, in quello che stanno costruendo coi loro personaggi. Tom Hardy sostiene che Bane è in qualche modo basato su di me, ma nella mente di Tom ci sono davvero tanti flussi intrecciati fra di loro e, quanto pare, ho avuto una parte in questo processo. Che certamente non è stata conscia, da parte mia […]