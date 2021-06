Durante un’ospitata al Jimmy Kimmel Live ha ricordato il suo primo incontro conin vista delle riprese dipartendo da una foto condivisa qualche giorno fa dal suo collega.

Ecco il suo ricordo:

Era il 2009, eravamo appena stati scritturati ed era la prima volta che incontravo Chris. Eravamo a casa di Kenneth Branagh in Inghilterra. Tutto ciò che vedo quando guardo quella foto è la giovinezza lontana. Era interessante perché ci eravamo appena incontrati: Chris era Thor, io Loki, e Kenneth ebbe un’idea. Andò al suo armadio e estrasse questi colori perché il mantello di Thor era rosso e quello di Loki verde. Mi sa che erano dei costumi dai film di Enrico V e Amleto.

La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, e segue un nuovo Loki, quello che era sfuggito agli Avengers portando con sé il Tesseract. Loki tuttavia è presto catturato dagli agenti della Time Variance Authority, un’agenzia che si occupa di sorvegliare il flusso corretto della linea temporale. Loki è accusato di aver violato la “sacra linea temporale”, ma finirà in qualche modo per collaborare con l’organizzazione in una missione.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast della serie figurano anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richrd E. Grant e Sasha Lane.

