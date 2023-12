La star del Marvel Cinematic Universe Tom Holland ha raccontato di essere riuscito a padroneggiare l’arte del “pianto a comando”, fondamentale per un’attore, grazie ai consigli di un’altro protagonista del popolare franchise, ovvero Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange.

All’Hollywood Reporter ha raccontato quanto segue:

Benedict Cumberbatch è qualcuno a cui chiedo spesso consigli riguardo alla recitazione. Ho attraversato una fase in cui stavo davvero, davvero lottando per riuscire a piangere – anche nella mia vita personale – e stava davvero influenzando il mio lavoro sul set. Le scene in cui dovevo piangere mi preoccupavano moltissimo, costantemente. Mi preoccupavo così tanto al punto da non riuscire più a piangere… C’è quella bellissima scena alla fine di The Imitation Game in cui lui va letteralmente in frantumi. Ricordo di averla vista da ragazzino rimanendone davvero colpito. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in un film chiamato A Current War e gli ho chiesto: “Come hai fatto? Hai attinto dalle tue emozioni personali o c’è una tecnica che usi?”. A dire il vero, mi spiegò, era una combinazione di entrambi. La tecnica che mi ha raccontato era qualcosa che riesce a fare con il diaframma, quasi come ridere. Probabilmente sto svelando i suoi segreti. Mi ha mostrato la cosa lì sul set, eravamo solo a prendere un caffè. Faceva questa cosa in cui simulava una risata e respirava davvero, davvero rapidamente, portando l’emozione in superficie. Poi la prendeva e cavalcava l’onda da lì. Accidenti, ho iniziato a fare così e adesso adoro le scene in cui devo piangere. Le adoro. Mi sento davvero sicuro ed è qualcosa che ormai ho nel mio repertorio. Non devo più attingere a esperienze passate o questioni personali.