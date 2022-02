Spider-Man: No Way Home

La Sony Pictures e i Marvel Studios hanno già fatto partire la campagna For Your Consideration di, il cinecomic conuscito a metà dicembre nei cinema. La pellicola è stata proposta alle attenzioni dell’Academy in tutte le categorie inclusa miglior film.

In attesa di scoprire se il film otterrà qualche candidatura in aggiunta a qualche possibile nomination tecnica, in una nuova intervista, Tom Holland ha parlato proprio della possibilità di vedere Spider-Man: No Way Home in corsa per qualche statuetta “di peso”.

Siamo tutti incredibilmente orgogliosi di questo film. Sarebbe, naturalmente, un onore enorme se venisse candidato all’Oscar, ma non è in questa maniera che diamo valore a quello che abbiamo fatto. È l’amore del pubblico a farlo e in tal senso siamo letteralmente al settimo cielo. Con questo film e con questo personaggio ho già ottenuto tutto quello che mi ero prefissato di ottenere.

Le votazioni per gli Oscar 2022 si chiudono oggi primo febbraio e l’annuncio dei lungometraggi in corsa verrà fatto il prossimo 8 febbraio.

Parlando di “amore del pubblico” ricordiamo che, ad oggi, Spider-;an: No Way Home ha incassato in tutto il mondo ben 1.738 milioni di dollari (Fonte: Box Office Mojo).

