sarebbe disposto a condurre gli Oscar 2022 se i produttori della cerimonia glielo chiedessero? La domanda la pone l’ Hollywood Reporter a margine di un lungo speciale / endorsement in apertura della campagna premi di Spider-Man: No Way Home , e la risposta è piuttosto bizzarra.

Inizialmente, infatti, Holland sembra assolutamente contrario a una sua eventuale partecipazione:

Forse in futuro, ma in tutta onestà al momento sono veramente troppo impegnato. Non ho proprio il tempo. Devo fare la campagna promozionale del film di Uncharted, poi a inizio marzo inizio a girare la serie Apple TV+ The Crowded Room, che mi prenderà tantissimo tempo e rappresenta il ruolo più difficile che abbia mai interpretato. Quindi forse un giorno, in futuro. Ma no, non adesso. Onestamente non ho il tempo. E mi piacerebbe tantissimo farlo… mi piacciono questo tipo di cose, essere sotto pressione e fare cose che mi mettono alla prova. Quindi sono interessato, ma non ho tempo.

Holland non sarebbe una scelta assurda: nonostante sia molto giovane, è in grado di condurre uno spettacolo di varietà come gli Oscar e ha un passato da ballerino e cantante (non possiamo non ricordare la sua lip sync battle del 2017). E deve averci pensato anche lui, perché poco dopo ha richiamato il giornalista e ha esclamato:

Vorrei rimangiarmi quello che ho detto poco fa. Mi chiedevi degli Oscar… è che sei la persona che me lo chiede. Mi sono seduto qui e mi sono detto: “Ma ovviamente condurrei i maledetti Oscar!” Sono appena andato in bagno, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: “Che razza di idiota non condurrebbe gli Oscar?!” Quindi sì, se me lo chiedi, ti rispondo che condurrei gli Oscar e sarebbe molto divertente. Mi divertirei un sacco. […] Da solo o in compagnia. Da solo sarebbe fantastico, ma affiancato da qualcuno che conosco… ancora meglio. Penso che un’esperienza condivisa sia sempre migliore di un’esperienza da solo. Mi va bene tutto, ma sarebbe una serata divertentissima – molto stressante, ma divertente.

Riuscirebbe a convincere Zendaya ad affiancarlo?

Potrei chiederglielo. Ma sulla sua risposta… non sarei troppo sicuro.

Rimane il fatto che condurre gli Oscar a fine marzo, con gli impegni che ha elencato Holland, sarebbe alquanto improbabile. Mai dire mai, anche perché nel 2021 ancora una volta la cerimonia non ha avuto un solo conduttore, e visto il crollo degli ascolti per il 2022 l’Academy potrebbe guardare a un conduttore molto amato dai giovani…

