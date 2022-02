e la nuovadi Florence Pugh in un grande crossover? È ancora presto per ipotizzare qualcosa, ma nell’Universo Cinematografico Marvel mai dire mai, o almeno è nelle speranze di Tom Holland.

Durante un’intervista al podcast The Zoe Ball Breakfast Show Holland ha rivelato che non ci sono piani per uno scenario del genere. Tuttavia ha rivelato di aver parlato di questa possibilità con la stessa Florence Pugh (apparsa recentemente in Black Widow e anche nella serie Disney+ Hawkeye):

[Un crossover con Spider-Man e la seconda Black Widow/Yelena Belova] non è ancora stato suggerito ai grandi capi della Marvel, ma io e Florence ne abbiamo discusso e speriamo che un giorno tutto ciò possa accadere. Sarebbe molto bello.

Riguardo No Way Home, ultimo film dell’UCM con Holland:

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti sul film di Jon Watts con Tom Holland grazie alla nostra scheda!

Che ne pensate di No Way Home? Diteci come sempre cosa ne pensate nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!