In una recente intervista con Screen Rant per promuovere il film di prossima uscita Uncharted, tratto dall’omonimo videogioco, Tom Holland ha parlato di come ci si svagava sul set tra un ciak e l’altro. No, non giocava ad Uncharted come si potrebbe pensare, ma a Fall Guys, “un gioco veramente stupido” come raccontato dall’attore:

Holland: A dire il vero, sul set giocavamo a questo Fall Guys, un gioco veramente stupido dove ci sono queste… piccoli esserini dalla forma strana, che se ne corrono in giro, cadendo qua e là da vari posti mentre cercano di svolgere una missione, nulla a che vedere con Uncharted. Anche se, in realtà, il lavoro per questo film è stato così tanto e così estenuante che le pause in cui potevo rilassarmi nel mio camerino a giocare erano veramente rare. ScreenRant: Sembra divertente. Possiamo quindi aspettarci un film di Fall Guys con Tom Holland tra qualche anno? Holland: Certo! Con me e… Chris Pratt!

Fonte: ScreenRant