ha svelato a Total Film di aver partecipato a una riunione con la Sony per proporsi come il volto del nuovodopo

“Partecipai a un incontro con la Sony, prima o durante Spider-Man 2 [Far From Home], per proporre un’idea su un giovane Bond che mi era venuta in mente” ha commentato l’attore.

L’idea a quanto parte non ha trovato terreno fertile con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson:

Era la storia delle origini di James Bond, ma non aveva molto senso, non era efficace. Era il sogno di un ragazzino e non credo che i proprietari di Bond fossero particolarmente interessati.

Da cosa nasce cosa, come si suol dire:

L’idea di un giovane Bond diede vita a un’altra idea legata alla possibilità di raccontare la storia di Nathan Drake come una storia delle origini, una cosa che ha aperto un bel dibattito.

Uncharted ha un’uscita fissata al 18 febbraio 2022.

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog.