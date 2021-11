Spider-Man: No Way Home

In occasione del lancio del trailer finale di Spider-Man: No Way Home , Tom Holland è stato protagonista di un lungo profilo pubblicato su GQ Magazine , nel quale ha parlato anche del suo futuro nella saga.

L’attore ha interpretato l’uomo ragno dalla sua prima comparsa nell’Universo Cinematografico Marvel nel 2016, in Captain America: The Winter Soldier, per un totale di sei film includendo No Way Home. Quest’ultimo difficilmente rappresenterà il suo addio nei confronti del personaggio (basti pensare alla scena nei titoli di coda di Venom: la furia di Carnage), tuttavia dalle parole di Holland traspare l’intenzione di appendere gli spara ragnatele presto:

Forse, per me, è il momento di andare oltre. Forse per Spider-Man sarebbe meglio fare un film su Miles Morale. Devo tenere in considerazione Peter Parker, ovviamente, perché ha un ruolo fondamentale nella mia vita. Se dovessi interpretarlo ancora quando avrò trent’anni, vorrà dire che avrò sbagliato qualcosa.

Holland al momento ha 25 anni, quindi i fan di Spider-Man possono stare tranquilli: mancano cinque anni prima dei fatidici trenta. Ma la produttrice Amy Pascal spiega di aver parlato con lui della possibilità di fare molti altri film nei panni di Peter Parker:

Ho parlato a lui del fare qualcosa come altri cento film di Spider-Man. Non farei mai un altro Spider-Man senza di lui.

Nello stesso profilo su GQ, Jacob Batalon racconta che però Holland sembra puntare ad altro:

Parla di essere James Bond un sacco. Ma davvero un sacco.

E lo stesso Holland spiega di non voler essere un attore per tutta la vita:

Decisamente non penso di voler essere un attore per il resto della mia vita. Sono sempre stato bravo con i lavori manuali. Se si rompe qualcosa, trovo sempre il modo di sistemarlo. Potrei anche solo comprare condomini e affittarli a prezzi più bassi di quelli che dovrebbero avere, alla fine non mi servono i soldi!

Ma dopo aver parlato della possibilità di diventare padre, l’attore torna a citare Spider-Man:

Potrei essere molto felice anche solo facendo il padre casalingo, producendo un film qua e là. Ma tra poco inizierò le riprese di The Crowded Room e… alla fine potrebbe essere ciò che farò per il resto della mia vita. Oppure potrei girare Spider-Man 4, 5 e 6, finire quando avrò 32 anni e non farne altri. Non sono sicuro di cosa voglio fare.

Cosa ne pensate? Vedreste Tom Holland interpretare Peter Parker in molti altri film?

