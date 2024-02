Da diverso tempo, non ci sono aggiornamenti di sorta relativi alla quarta incursione di Tom Holland nei panni di Spider-Man che appare, comunque, certa.

Nel pieno della pandemia di Covid, con Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha garantito alla Sony Pictures e ai Marvel Studios il terzo maggior incasso di sempre del Marvel Cinematic Universe (via The Numbers), un dato, questo, che assume un peso anche maggiore alla luce della fase di stanchezza che sembra circondare il filone dei cinecomic da un po’ di tempo a questa parte. Un torpore al quale un quarto film dell’Uomo Ragno potrebbe sicuramente dare una smossa importante.

Nella giornata di ieri, Tom Holland ha promesso, attraverso una storia in cui lo vediamo su un campo da golf, che oggi verrà fatto un annuncio importante. Inutile dire che la speranza del fandom punta tutta in direzione di un qualche aggiornamento relativo a Spider-Man 4.

Spider-Man star Tom Holland has a “big announcement” coming tomorrow! pic.twitter.com/rQMtA1Kl43 — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) February 5, 2024

Quando rivedremo Tom Holland in un film di Spider-Man?

Nonostante, come vi dicevamo poc’anzi, sia sostanzialmente scontato che, prima o poi, rivedremo Tom Holland nei panni di Spider-Man, non si sa nulla circa le tempistiche. Nel mese di giugno del 2023, l’attore spiegava che c’erano delle discussioni in corso, ma che, per il resto, tutto era in pausa.

Qualche mese dopo, a novembre, la star mostrava un po’ più di ottimismo lasciando intendere che, dopo lo stallo in cui si trovava il film, le conversazioni in merito erano ripartire:

Posso solo dire è che siamo stati attivamente impegnati in discussioni su come potrebbe essere una quarta iterazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un’altra questione. Sono molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato di aver potuto lavorare a una saga come questa che è migliorata di film in film acuisendo e ottenendo sempre maggior successo, il che penso sia davvero raro, e voglio proteggere il suo lascito. Non farò un altro film solo tanto per farlo. Dovrà valere la pena per il personaggio.

Detto questo, se troveremo una maniera sarebbe da folli non tornare a indossare il costume di Spider-Man perché devo tutto a lui. Adoro questo personaggio, e adoro le persone con cui lavoro. Per questo amerei raccontare un’altra storia, ma solo se riusciremo a trovare quella giusta.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate