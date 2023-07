Tom Holland, la star di Uncharted e Spider-Man, ha recentemente partecipato come ospite al podcast di Jay Shetty, un’occasione durante la quale ha parlato, a viso aperto, della sua decisione di allontanarsi dai social e, soprattutto, del percorso verso la sobrietà, iniziato dopo aver riconosciuto di avere un problema con l’alcol.

La star spiega:

Non è che mi sono svegliato un giorno dicendo che avrei smesso di bere. Come molti britannici, ho avuto un dicembre ad alto contenuto alcolico. Durante le vacanze di Natale ho bevuto un sacco. Ho sempre retto abbastanza bene, da questo punto di vista ho preso da mia madre. Posso bere e reggere bene. Però ho deciso di staccare dall’alcol per il mese di gennaio. Volevo trascorrere un gennaio all’asciutto ma tutto quello a cui riuscivo a pensare era il farmi un drink. Pensavo solo a quello. Mi svegliavo e pensavo a quella cosa, controllavo l’orologio per vedere quando arrivava mezzogiorno.

Tom Holland aggiunge:

Mi ha davvero spaventato. Ho pensato “Wow, magari ho un po’ un problema con l’alcol”. Per questo ho deciso di autopunirmi costringendomi a stare a stecchetto anche a febbraio. Due mesi di pausa. Se potevo resistere due mesi, potevo provare a me steso di non avere un problema con l’alcol. Passano questi due mesi, ma stavo ancora in presa ai tormenti. Mi sembrava di non riuscire a poter gestire la socialità. Di andare al pub e prendere solo una bibita al lime. Non potevo andare a cena fuori. Stavo soffrendo e ho cominciato a realizzare che forse avevo un problema con l’alcol. E così ho deciso di voler resistere fino al mio compleanno, che cade il primo giugno. Mi sono detto che se potevo raggiungere il traguardo dei sei mesi potevo dimostrare a me stesso che non avevo un problema di alcolismo. Arrivato al primo giugno mi sono ritrovato a essere la persona più felice di sempre. Riuscivo a dormire meglio. A gestire meglio i problemi. Se sul set accadeva qualcosa che, prima, mi avrebbe fatto sclerare, riuscivo ad affrontarla meglio. C’era più chiarezza mentale. Mi sentivo meglio e più in forma. E come se mi fossi domandato “Perché sono schiavo di questo drink? Perché sono così ossessionato dall’idwa di bere questa cosa?”.