In una recente intervista con Screenrant ha parlato della sua emozione per i progetti della Fase 4 dei Marvel Studios in corso su Disney+.

Ecco le sue parole:

Sto adorando WandaVision al momento, è probabilmente una delle mie serie Marvel preferite in assoluto. Ovviamente sono molto emozionato per The Falcon and the Winter Soldier. Tutti sanno che ho un rapporto strano e burrascoso con quei due [Sam e Bucky], ma li amo entrambi e non vedo l’ora di scoprire come sarà. E poi la serie di Loki sembra fichissima.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulla serie, i cui eventi sono ambientati dopo quanto accaduto nel film Avengers: Endgame, sono disponibili nella nostra scheda. Parleremo dell’ultimo episodio di WandaVision ogni sabato alle 12:00 su Twitch!

The Falcon and the Winter Soldier, in streaming dal 19 marzo, sarà composto da sei episodi, la cui sceneggiatura è stata affidata a Derek Kolstad e Malcolm Spellman, mentre la regia è stata curata da Kari Skogland. Nel cast principale della serie, oltre a Mackie e Stan, figurano anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Danny Ramirez e Wyatt Russell.

Loki debutterà invece l’11 giugno.

Che ne pensate delle parole di Tom Holland?