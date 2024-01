Anche se ha preso parte al secondo e terzo film della saga di Pirati dei Caraibi nei panni del poco simpatico Governatore della Compagnia delle Indie Orientali Lord Cutler Beckett, l’attore britannico Tom Hollander, contrariamente al suo quasi omonimo Tom Holland, è di certo più noto per aver preso parte a pellicole come Gosford Park, Orgoglio e pregiudizio, Quetione di tempo e Bohemian Rhapsody e non è certo un habitué dei grandi franchise cinefumettistici.

Eppure, come ha raccontato in una recente apparizione al Late Show di Seth Meyers, la sua già citata quasi omonimia con l’interprete di Spider-Man ha fatto sì che si trovasse al centro di un “buffo” equivoco.

Tom Hollander, che qualche mese fa abbiamo ritrovato nella seconda stagione di The White Lotus nei panni di Quentin, spiega infatti che, per un breve periodo, lui e Tom Holland sono stati seguiti dalla stessa agenzia e che un giorno gli hanno spedito per errore il primo bonus sugli incassi di Avengers (non specifica se si sia trattato di Infinity War o Endgame):

Quelli che lavorano nel dipartimento contabile della mia agenzia si sono confusi. Lui ed io abbiamo avuto gli stessi agenti per un breve periodo di tempo. Ed è stato un momento terribile. Ero andato a trovare un mio amico impegnato a teatro in Inghilterra. Me ne stavo comodamente seduto in platea dopo aver fatto uno show per la BBC per 30.000 dollari. Quando arriva l’intervallo controllo la mia email e vedo che, dall’agenzia, era arrivata una comunicazione che la mia email e ho ricevuto una dall’agenzia che diceva: “Ricevuta di pagamento per il primo bonus al botteghino per The Avengers”.

Poi continua:

Ricordo di aver pensato “Ma non mi pare di essere in Avengers!”. Poi apro questa mail e vedo una cifra enorme. E non era il suo stipendio eh. Era il suo primo bonus al botteghino. Neanche l’intero bonus al botteghino, solo il primo. Era più denaro di quanto avessi mai visto. Nell’ordine di milioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Late Night With Seth Meyers YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate