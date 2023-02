Tom Sizemore in condizioni critiche dopo un aneurisma cerebrale

Tom Sizemore, celebre per tanti ruoli tra cui Salvate il soldato Ryan, è stato portato in ospedale dopo un aneurisma cerebrale ed è ora in “condizioni critiche”.

Un rappresentante dell’attore ha confermato la notizia sottolineando che la famiglia è stata messa al corrente del suo stato e che sono tutti in attesa di avere aggiornamenti.

L’attore è stato trovato alle 14:00 di domenica nella sua casa a Los Angeles ed è stato prontamente trasportato in ospedale.

Dopo aver ottenuto ruoli di secondo piano in film come “Point Break” e “Wyatt Earp”, Tom Sizemore è diventato una presenza regolare nei film della Hollywood anni ’90, finendo per lavorare con registi come Michael Mann, Martin Scorsese, Peter Hyams, Carl Franklin, Oliver Stone, Ridley Scott e Michael Bay.

Nel 2007 è stato arrestato per possesso di metanfetamine e ha parlato della sua dipendenza a programmi come Celebrity Rehab with Dr. Drew” e “Dr. Phil”.

Fonte