Tom Whitlock è morto: addio al co-autore di “Take My Breath Away” e “Danger Zone”

È morto all’età di 68 anni Tom Whitlock, vincitore dell’Oscar per la miglior canzone per aver co-scritto la celebre “Take My Breath Away” per Top Gun, oltre ovviamente all’altrettanto celebre “Danger Zone”.

Gorman-Scharpf Funeral Home ha confermato a Deadline che la morte è avvenuta lo scorso 18 febbraio a Gallatin, nel Tennessee, anche se non ha diramato la causa di morte.

Nato il 20 febbraio 1954 a Springfield, Whitlock è stato un autore e interprete per molto tanto tempo senza molto successo. Quando ebbe l’occasione di incontrare Giorgio Moroder a Los Angeles in una sala di registrazione, il celebre compositore italiano ingaggiò Whitlock per scrivere i testi di quattro canzoni di Top Gun.

Da allora iniziò un connubio artistico che si rinnovò per decine di film, tra cui Beverly Hills Cop II, Rambo III, As Tears Go By e Felice e vincente.

Tom Whitlock ha lasciato sua sorella Mary Whitlock Schweitzer, la sua ex-moglie Hollie Whitlock e sua figlia Yohanna Sherman.