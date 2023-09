Uscito nel 2015, Tomorrowland – Il mondo di domani (LEGGI LO SPECIALE) si era rivelato un notevole flop per la Disney.

La pellicola vede George Clooney nei panni di un inventore che si allea con una giovane donna per scoprire i misteri di una misteriosa città utopica. Ospite recentemente di un video di Corridor Crew, il responsabile degli effetti visivi del film, il veterano Todd Vaziri, ha rivelato che una scena presente al suo interno è una delle più difficili che abbia mai realizzato. Il passaggio in questione è quello in cui vediamo il protagonista da ragazzino che vola per la città con un jetpack legato alla schiena. Ecco cosa ha comportato portarlo sullo schermo:

Ci sono molti elementi e ci ha fatto perdere la testa, soprattutto dal punto di vista del layout e degli ambienti. Il problema di questa inquadratura è che il ragazzo è su una piattaforma girevole, in piedi. C’è uno strumento di controllo che lo muove. È ripreso da due macchine da presa contemporaneamente. C’è un’altra macchina che riprende la sua reazione nel suo riflesso. Quindi, da un punto di vista dell’impostazione visiva, è ovvio che si debba ribaltare l’immagine. Significa anche che bisogna far coincidere le due immagini perché le camere si muovono, il ragazzo si muove, la camera e il ragazzo si muovono in modo leggermente diverso nel girato.

Poi dobbiamo proiettare il ragazzo nel riflesso, dobbiamo mettere i propulsori in computer grafica e tutto il resto sotto di lui. Dai jeans in giù, è CGI. Tutto ciò che facciamo in primo piano deve essere simile allo sfondo. Inoltre, indossa una giacca di pelle ma si muove a velocità incredibili. Dobbiamo fare in modo che la giacca si arruffi, ma sul set non lo faceva. Quando il ragazzo emerge e vediamo la città sullo sfondo, l’occhio va allo splendido, incredibile, utopico ambiente di Tomorrowland. E non ci si accorge che l’ho usato per arrivare al sole e cancellare un suo doppio completamente digitale. Usando la luce, è stata la linea di demarcazione perfetta.