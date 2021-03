Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter (Cena con delitto – Knives out) farà presto il suo debutto alla regia con, adattamento cinematografico del romanzo scritto da Lily King.

Toni Collette si occuperà anche di co-scrivere la sceneggiatura insieme a Nick Payne (Wanderlust, The Crown) e produrrà il progetto attraverso la Vocab Films.

L’opera segue Casey Peabody, un’aspirante scrittrice nella Boston degli anni ’90 il cui mondo viene scosso da una storia d’amore e dall’improvvisa dipartita di sua madre. La sua vita si complica quando si innamora di due uomini contemporaneamente.

Susannah Grant e Sarah Timberman produrranno il film insieme a Michael Bloom e Maria Zuckerman dei Topic Studios. Ryan Heller sarà invece il produttore esecutivo.

Recentemente abbiamo visto Toni Collette in film come Cena con delitto – Knives out, Sto pensando di finirla qui, Hereditary – Le radici del male, Tutto ciò che voglio, Madame, Codice Unlocked, Il destino di un soldato, xXx – Il ritorno di Xander Cage, Imperium, Krampus: Natale non è sempre Natale e in Miss You Already.

Cosa ne pensate di questo progetto dell’attrice come regista? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!