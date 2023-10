Tony Leung ha tenuto una masterclass dopo la visione di 2046 di Wong Kar-Wai al Tokyo Film Festival. L’attore ha parlato della sua carriera e della sua relazione con il regista di Hong Kong.

Quando ho incontrato per la prima volta Wong Kar-Wai ero bloccato. Non sapevo cosa fare perché la mia recitazione non stava migliorando.

Ricorda che a quei tempi stava lavorando con il regista a Days of Being Wild, ma che non riusciva a trovare una chiave per il suo personaggio.

Lavoravo con Maggie Cheung. E Wong Kar-Wai guardava come recitavo e sapeva cosa non andava. Maggie poteva finire una scena in 2 o 3 ciak mentre a me ne servivano dieci. Pensavo che magari non ero bravo, ma Wong Kar-Wai mi disse che avevo molta tecnica che non mi serviva. Così mi disse di scomporre le cose che conoscevo.

Da quel momento l’attore ha lavorato per 20 anni con il regista. Aggiunge anche un dettaglio sullo stile unico di Wong Kar-Wai che mantiene il mistero sulla sceneggiatura dei suoi film.

Ha una sceneggiatura, ma non ce la mostra. Tutti gli attori conoscono la storia e capiscono i loro personaggi e lui dà istruzioni molto chiare su come prepararci, ma non abbiamo alcuna direttiva su come la storia si evolverà.

Nei progetti futuri di Tony Leung ora c’è un film europeo che verrà girato in Germania e per cui l’attore dice che si è preparato moltissimo.

FONTE: Deadline

