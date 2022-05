È decisamente presto per scoprire sesi farà visto che per avere un sequel ci sono voluti 36 anni. Il film consta riscuotendo un incredibile successo arrivando addirittura a segnare dei record nella carriera dell’attore , perciò non è difficile immaginare che ai piani alti ci sia già qualche idea per un eventuale terzo capitolo.

Deadline ha provato a chiederlo al produttore Jerry Bruckheimer che ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità di un seguito, sottolineando che non c’è nulla di imminente e poi aggiungendo:

Cavalchiamo quest’onda.

Il riferimento è ovviamente ai risultati al botteghino del film che entro il prossimo fine settimana potrebbe sfondare il tetto dei 400 milioni di dollari.

Fonte: Deadline