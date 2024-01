Pare ormai assodato che Top Gun 3 si farà e che per rivedere Tom Cruise nei panni di Maverick sul grande schermo non dovremo attendere anni e anni. L’indiscrezione è stata data un paio di settimane fa da Puck News e poi, qualche giorno dopo, anche Glen Powell (Jake “Hangman” Seresin) ha gettato benzina sul fuoco dichiarando che presto verrà fatto un annuncio perché “stanno accadendo delle cose” (ECCO I DETTAGLI).

L’entusiasmo di Powell viene però controbilanciato da un recente intervento del regista Joseph Kosinski che, ospite al watch-along di Top Gun: Maverick sul canale YouTube di Josh Horowitz, ha voluto specificare che non c’è nulla di ufficiale in merito al nuovo capitolo del franchise.

Il filmmaker spiega di non aver sentito alcuna news ufficiale in merito anche perché per mettere davvero in cantiere Top Gun 3 c’è prima bisogno di trovare una storia all’altezza:

No, non ho sentito nulla di ufficiale a riguardo. Chiaramente non posso evitare di pensarci la notte, prima di dormire, quando il cervello si mette a vagare con l’immaginazione. Naturalmente non puoi fare a meno di chiederti: se ci fosse un altro film, quale storia avrebbe alla base? Come potremmo e quale sarebbe la giustificazione e la ragione emotiva per riportare Maverick in scena? Qual è la nuova sfida? Avendolo già fatto, come potresti spingerti abbastanza oltre da creare una sfida inedita, per andare oltre il già visto. È una cosa alla quale è naturale pensare. Ma ora ho questo film sulla Formula 1 in programma. Sto sviluppando altre cose. Tom Cruise sta girando un altro Mission, e forse andrà nello spazio. Quindi abbiamo tutti cose molto ambiziose davanti a noi.