La marcia al botteghino diappare inarrestabile: quello di John Krasinski sembra destinato a diventare il primo film con Tom Cruise da più di un miliardo di dollari al box office. Un risultato non scontato, una performance commerciale che non era stata prevista neanche dalla stessa Paramount, la major produttrice del lungometraggio.

La domanda “Top Gun 3 si farà?” è già cominciata a circolare con una certa insistenza perché sappiamo bene come funzionino certe dinamiche a Hollywood. Se una pellicola ha un successo che tende a superare ogni più rosea aspettativa, anche le posizioni più adamantine circa il non fare dei seguiti tendono ad ammorbidirsi drasticamente (si veda il recentissimo caso di Joker 2).

Il produttore di Top Gun 1 e 2, Jerry Bruckheimer, si è già ritrovato a rispondere a una domanda sul terzo episodio durante la promozione stampa della pellicola, occasione in cui si è limitato a dire che, ora come ora, tutta la squadra si sta limitando a cavalcare l’onda del successo.

Anche il CEO della Paramount ha, inevitabilmente, risposto a una domanda analoga durante un botta e risposta con Variety in cui, circa Top Gun 3, ha detto:

Vediamo dove saremo fra 35 anni! Non voglio fare speculazioni. Stiamo facendo questa corsa letteralmente incredibile. Il cielo è il limite di questo film.

Insomma: non c’è nulla di certo circa un ipotetico Top Gun 3. Ma va detto che se mai Tom Cruise dovesse decidere di farlo, troverebbe di sicuro un terreno molto fertile presso la major. D’altronde alla star è bastata una telefonata alla Paramount per ottenere il via libera alla produzione del secondo film.

