Il regista diJoseph Kosinski ha parlato con Screenrant del rapporto tra Maverick e Iceman e di come si sia evoluto nel corso del tempo.

I due personaggi hanno avuto percorsi di vita diversi:

Iceman, come ricordate, aveva vinto il trofeo della Top Gun nel 1986, lo si vede sul muro in una scena. È rimasto nella Marina e ha continuato a scalare i ranghi e ora è al suo picco, mentre Maverick è rimasto un capitano. Quell’amicizia però è rimasta e Iceman ha sempre coperto le spalle a Maverick, visto che come al solito si è cacciato più volte nei guai nel corso degli anni.