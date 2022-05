, il sequel della leggendaria pellicola del 1986 diretta da Tony Scott, sarà da domani nei cinema italiani, dopo l’anteprima dello scorso fine settimana.

In attesa di proporvi le nostre interviste con i talent dell’attesissimo lungometraggio, sulle pagine di Total Film / Games Radar il produttore di Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer, ha raccontato un interessante e “curioso” aneddoto sulla lavorazione del kolossal. Come abbiamo avuto modo di segnalare più e più volte, gli spettacolari stunt aerei del film sono stati effettuati direttamente dal cast della pellicola. Malgrado l’allenamento, avere a che fare con degli aerei da guerra capaci di raggiungere velocità elevatissime e in grado di effettuare spettacolari evoluzioni non dev’essere semplicissimo tanto come esperienza fisica in sé quanto a livello… gastrico! Dalle pagine della testata citata, Jerry Bruckheimer ha rivelato che c’è stato solo un attore, in aggiunta a Tom Cruise naturalmente, che non ha vomitato durante la lavorazione della scene aeree.

Quando vedrete le espressioni delle loro facce non stanno recitando. Quando vedi l’aereo che s’impenna, si stanno impennando. Quando lo vedi capovolto, sono capovolti. Puoi solo immaginare il livello di sforzo fisico al quale è stato sottoposto ogni attore. Molti di loro hanno vomitato negli aerei. A eccezione di Monica Barbaro, lei è stata l’unica che ha saputo tollerare le forze G meglio degli altri attori. Ah, e anche Tom Cruise ovviamente.

