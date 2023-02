Top Gun: Maverick, dai complimenti di Spielberg alle lacrime per la scena con Val Kilmer, parla Tom Cruise

Tom Cruise ha partecipato di recente come ospite allo show di Jimmy Kimmel dove, naturalmente, si è parlato a lungo del suo Top Gun: Maverick in vista della Notte degli Oscar dove il lungometraggio concorre in sei categorie (ECCO TUTTE LE NOMINATION).

Al protagonista e produttore di Top Gun: Maverick, Tom Cruise, viene ricordato in apertura della chiacchierata quello che Steven Spielberg gli ha detto durante l’Oscar Luncheon – ovvero che il film ha materialmente “parato il c*lo a Hollywood” salvando il modello della distribuzione cinematografica. Jimmy Kimmel gli chiede poi se abbia dovuto combattere per resistere alle pressioni dei finanziatori del kolossal che, magari, potevano essere tentatati dalle ricche offerte che le varie piattaforme streaming hanno fatto durante la pandemia per cercare di accaparrarsi la distribuzione del film: “L’hai tenuto da parte per due anni e mi pare che tu abbia un miliardo e mezzo di ragione dalla tua”:

Le persone ci hanno chiesto questo film per 34 anni, ho pensato che un paio di anni in più di attesa in più fossero sopportabili. L’avrei tenuto da parte anche dieci anni! Guarda, questo film è fatto per il grande schermo. L’ho fatto per i cinema. Anzi, mi correggo: l’abbiamo tutti fatto per il cinema perché non ho fatto da solo il film.

Ma c’è anche spazio per parlare di quella che, a detta di tutti, è la scena col carico emotivo più forte, ovvero quella in cui Maverick incontra nuovamente il Tom “Iceman” Kazansky di Val Kilmer. La star racconta:

Vorrei semplicemente dire che si è trattato di un momento davvero emozionante. Per lui tornare a interpretare quel personaggio… è un attore così potente, nel momento stesso in cui ha rivestito i suoi panni… stiamo guardando Iceman. Ho pianto, mi sono davvero emozionato. Val è un attore così brillante e amo il suo lavoro.

FONTE: Jimmy Kimmel su YouTube