Sappiamo molto bene, lo ha detto il CEO della Paramount qualche giorno fa, che Top Gun: Maverick non seguirà il classico iter delle pellicole prodotte dalla major, disponibili in streaming gratuito per gli abbonati a Paramount+ dopo 45 giorni dal debutto in sala (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ieri, in una giornata molto importante per lo studio che si appresta a lanciare in questi giorni la propria piattaforma in Inghilterra e Irlanda e nei prossimi mesi anche in altri, importanti mercati (in Italia arriverà a settembre), il Presidente e CEO della divisione streaming della Paramount, è tornato a parlare proprio di Top Gun: Maverick ribadendo che, al momento, la data di debutto per la visione domestica del kolossal con Tom Cruise non è ancora stata stabilita.

Tutto nasce da una considerazione sulle finestre di distribuzione:

Grossomodo un anno fa, si stava discutendo animatamente su quale potesse essere il giusto modello distributivo per lo streaming e noi siamo state una delle prime realtà, se no addirittura la prima, ad adottare il modello di 45 giorni dopo la release theatrical. Che consente di avere un elevato valore di marketing per il contenuto, di sfruttare una grandiosa finestra di esclusiva cinematografica e un rapido accesso streaming. E abbiamo avuto successo, usando questa formula, con una grande varietà di film, recentemente si veda il caso di Sonic 2.

Poi, nello specifico del blockbuster con Tom Cruise, aggiunge:

No, la finestra di 45 giorni non si applica a quel film. Non abbiamo ancora preso una decisione sulla distribuzione in streaming.

