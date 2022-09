A quattro mesi di distanza dall’arrivo nei cinema di tutto il mondo, Tom Cruise e il suo Top Gun: Maverick continuano a stupire.

Il film diretto da Joseph Kosinski segna, infatti, un nuovo record dopo quelli stabiliti al box office diventando il film più venduto di sempre, in Digital HD, nella prima settimana di presenza in commercio (la pellicola ha esordito nel mercato digitale lo scorso 23 agosto). La Paramount però, come segnala Variety, non ha svelato quanti sono stati i milioni di dollari mossi da Top Gun: Maverick in Digital HD grazie alle vendite ottenute tramite i vari store digitali in cui è stato – ed è possibile – comprarlo.

Chi fosse interessato a comprare il lungometraggio con Tom Cruise in formato fisico, potrà farlo a partire dal 31 ottobre quando il secondo Top Gun arriverà nei negozi in 4k, Blu-ray e Dvd (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Top Gun: Maverick è il sequel della celeberrima pellicola uscita nei cinema nel 1986 per la regia del compianto Tony Scott. Il film, il cui budget stimato è di circa 170 milioni di dollari, ha incassato ben un miliardo e quattrocentoquaranta milioni di dollari al botteghino globale. Una scommessa vinta per Tom Cruise che, da fermo sostenitore della sala cinematografica, non ha voluto cedere la pellicola a una qualche piattaforma streaming scegliendo invece di rinviare l’uscita fino al momento in cui l’andamento della pandemia non ha permesso il ritorno del pubblico al cinema.

