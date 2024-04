Ha trovato finalmente esito la causa intentata da Shosh e Yuval Yonay, eredi dello scrittore Ehud Yonay, autore dell’articolo di giornale che ispirò Top Gun di Tony Scott, contro la Paramount.

Lo studio, ricordiamo, era stato accusato di aver completamente ignorato una richiesta di cessazione e di non aver provveduto quindi a “riacquisire i diritti cinematografici e ausiliari della storia di Yonay protetta da diritto d’autore prima del completamento e dell’uscita del sequel derivato del 2022“.

La Paramount, dal canto suo, aveva sostenuto di aver “completato a sufficienza” la lavorazione del seguito prima della data di scadenza appellandosi così all’eccezione su opere derivate. Ad agosto, poi, aveva presentato un’istanza per archiviare la causa sulla base del fatto che Top Gun: Maverick fosse un racconto fittizio che “non ha praticamente niente in comune con l’articolo in oggetto e che i fatti e le idee nell’articolo non possono essere protette da diritto d’autore”.

Lo studio aveva poi sottolineato, in una successiva istanza, che alcune idee e fatti così generali non potevano essere per leggere protette da diritto d’autore.

La corte ha in effetti convenuto con la posizione della Paramount, visto che il giudice Percy Anderson ha stabilito che tutte le eventuali somiglianze non potevano essere “espressioni creative protette dalla legge“.

Lo studio ha accolto con piacere la notizia: “Siamo felici che la corte abbia riconosciuto che le accuse dei querelanti erano completamente infondate“.

I legali Shosh e Yuval Yonay, invece, hanno confermato a Deadline che faranno ricorso. “Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione del giudice” hanno dichiarato. “Le azioni della Paramount sono più gravi di quanto sia emerso“.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate