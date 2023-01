Top Gun: Maverick, Glen Powell si è infortunato durante le riprese della scena in spiaggia

Durante un’intervista con IndieWire, il regista Joseph Kosinski ha rivelato un aneddoto su una scena di Top Gun: Maverick.

Il regista ha infatti svelato che durante le riprese della scena in spiaggia Glen Powell si è infortunato:

Una delle domande più frequenti riguarda un giorno memorabile, ovvero le riprese della partita di football in spiaggia. Gli attori erano veramente stressati, avevano lavorato così sodo per prepararsi a quella scena, sentivano tanto il peso della sequenza originale così iconica. Ricordo che Glen [Powell] è partito in quarta dando il 110% e si è infortunato. Fortunatamente è riuscito a riprendersi in fretta e siamo riusciti a girare una sequenza bellissima.