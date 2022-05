In una recente intervista all’ Hollywood Reporter l’attriceha parlato della sua esperienza in, atteso film con Tom Cruise in arrivo il 25 maggio nelle nostre sale.

Il film è diretto da Joseph Kosinski, regista con cui l’attrice ha già lavorato in Fire Squad – Incubo di fuoco. A tal proposito la Connelly ha parlato di quando è stata contattata per Maverick:

Sì, Joe Kosinski mi ha chiamato e mi ha detto: “Ehi, ho questa idea”. Ed ero così entusiasta che mi avesse chiamato per lavorare nuovamente insieme perché mi sono divertita così tanto a lavorare con lui [in Fire Squad – Incubo di fuoco]. Penso che sia un grande regista. E poi ha detto: “Si tratta di Top Gun”, cosa di cui sono rimasta davvero lusingata. Quindi poi ha detto: “Lascia che ti mandi la sceneggiatura”, e l’ho letta e ne sono rimasta davvero colpita. Ho pensato che fosse una storia davvero avvincente e che avessero avuto una buona idea per un sequel.

Nel film Penny (personaggio interpretato dall’attrice) vola con Maverick. Ecco cosa ha dichiarato sull’esperienza:

Prima di tutto hanno messo in atto ampi protocolli di sicurezza e briefing. L’idea era quella di girare all’alba, quindi la giornata è iniziata molto presto. Eravamo pronti per volare all’alba, coi sono salita con Tom sull’aereo, che era il pilota. Quando l’abitacolo si è aperto ha anche avviato il motore e le fiamme sono partite. Ho cercato di comportarmi in modo cool, ma dopo un po’ non ho resistito e mi sono chiesta se fosse normale (ride). Ed evidentemente lo era. Devo dire che è stato davvero bello. Con un altro pilota mi sarei potuta distrarre di più dai problemi legati alla sicurezza, ma non avrei potuto avere più fiducia in Tom. È così abile in tutto ciò che fa e mi sono potuta godere l’esperienza, il che è stato fantastico.

Riguardo Tom Cruise ha poi dichiarato:

È così dannatamente figo, all’improvviso è stato come essere nuovamente una ragazzina. “Oh mio Dio, il ragazzo figo sta parlando con me. Non dire nulla sulla tua paura di volare” (ride).

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

