Quando il suo personaggio entra in scena, infatti, si possono sentire le note della canzone “Let’s Dance” di David Bowie, cantante e attore con cui ha condiviso la scena nel celebre film del 1986.

“Non l’avevo neanche notato!” ha ammesso. “Non lo so, dovresti chiederlo al regista. Non te lo ha detto? Non lo avevo proprio notato, sei perspicace!“.

Labyrinth, tra l’altro, è stato al centro di un ricordo condiviso dall’attrice su Instagram. Per celebrare la Royal Premiere di Top Gun: Maverick, infatti, l’attrice ha ricordato il suo ultimo evento alla presenza di alcuni componenti della famiglia reale:

L’ultima volta che ho partecipato a una Royal Premiere! Ho incontrato la principessa Diana alla Royal Premiere di Labyrinth nel 1986. Sono onorata di partecipare a quella di Top Gun stasera.

