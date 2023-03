Top Gun: Maverick, il produttore Jerry Bruckheimer è onorato per la sua prima nomination

Top Gun: Maverick, per quanto strano possa sembrare considerati gli anni di attività del nostro, ha regalato al produttore Jerry Bruckheimer la sua prima nomination agli Oscar, dato che il film è nella decina in gara per il miglior film.

Il leggendario produttore, che con la sua pellicola ha contribuito a riportare al cinema anche quel segmento di pubblico più in sù con gli anni che non era stato attirato dalle roboanti fanfare dei vari cinecomic usciti negli ultimi due anni, ha spiegato all’Hollywood Reporter di sentirsi onorato della nomination ricevuta.

Penso che chiunque operi in questo settore amerebbe vedersi riconosciuto dai propri pari, dalle persone con cui fa i film, dalla gente per cui facciamo i film e da chi capisce il nostro business. Per cui è un vero onore. Poi sai, non sono neanche più un giovanotto. Non so quante altre frecce ho all’arco.

FONTE: The Hollywood Reporter