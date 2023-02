Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer era spaventato dalle scene di volo del film

Per Top Gun: Maverick, candidato agli Oscar come miglior film (LEGGI LO SPECIALE), il produttore Jerry Bruckheimer ha conquistato quest’anno la sua prima nomination, in quasi cinquant’anni di carriera. In un’intervista con Variety, il mogul ha rivelato qual è stato l’aspetto della realizzazione del film che più lo ha spaventato.

Ecco le sue parole

Il più grande spavento per me come produttore è stato tutto il lavoro con gli aerei che abbiamo fatto, quanto era pericoloso. Avevamo i migliori piloti del mondo che volavano con i nostri attori, ma le cose succedono e bisognava fidarsi della competenza delle persone con cui lavoravamo. E toccando ferro, non abbiamo avuto alcun problema.

A seguire trovate la sinossi ufficiale del film con Tom Cruise:

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

